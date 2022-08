RAI - Navas-Napoli, affare impossibile da sostenere: spunta la rivelazione di Campos agli azzurri

Calciomercato Napoli - Ciro Venersto di Rai Sport riporta le ultime notizie in merito alla trattativa per il nuovo portiere del Napoli:

"Il Napoli continua a lavorare su Kepa. Da chiarire diversi aspetti ma la volontà è portare il basco. Le alternative sono Mignolet e Lunin, forse Neto ( se non va in Premier come sembra). Ma arrivano nuovamente decise smentite su Navas del PSG. Costi impossibili da sostenere ( 7 milioni più 2 di bonus) visto che i transalpini non intendono dare contributi importanti allo stipendio. Cosa ribadita dal ds Campos al club partenopeo pochi giorni fa"