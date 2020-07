RAI - Milik via da Napoli al 100%. Osimhen ci pensa ancora, il suo entourage è deluso. Koulibaly ha chiesto la cessione. Su Veretout...

Ciro Venerato, collega RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Milik andrà via sicuramente perché non vuole prolungare col Napoli, per motivi economici e perché crede che a Napoli sia chiuso da Mertens. Il Napoli aspetta di definire col club che farà l’offerta al Napoli. Milik ha scelto la Juve e questo è il segreto di Pulcinella, ha trovato l’accordo per 4 anni a 5 mln. Il Napoli lo sa benissimo, ma la valutazione che fa alla Juve è di 50 mln a meno che non metta dentro Bernardeschi, ma lì ci sarebbe il problema stipendio e diritti d’immagine. Tottenham, Atletico Madrid e Newcastle potrebbero tornare in scena. Osimhen? Pochi minuti fa ho sentito il suo entourage e loro sono delusi perché dopo l’arrivo a Napoli del ragazzo ed i colloqui con Gattuso e De Laurentiis si aspettavano il sì del ragazzo intorno a martedì. Questo non è accaduto e siamo in ritardo sul programma. In ogni caso il suo tesseramento sarebbe previsto per il 1 settembre e non prima. E’ un luglio che corrisponde a maggio, ma non è il solito luglio. Il nostro luglio comincerà a settembre. Il tempo per chiudere c’è ed è tanto e non assocerei l’esperienza Pèpè a quella di Osimhen. Con Pepè non c’era l’accordo coi procuratori che hanno usato il Napoli per ingolosire l’Arsenal. L’entourage di Osimhen è orientato al Napoli perché secondo loro c’è bisogno di uno step ulteriore prima di andare in uno dei primi club al mondo. Il Lille ha bisogno di soldi per il bilancio e spinge per darlo al Napoli che è l’unico club che si è fatto avanti ufficialmente. Il ragazzo è entrato subito in empatia con Gattuso e De Laurentiis, però prende tempo perché è giovanissimo, gli è morto il papà qualche mese fa e lui era il suo punto di riferimento”.