Calciomercato Napoli - Ciro Venerato al Tg Sport Rai delle notte ha dato aggiornamenti di mercato sulla questione Milik: "Si prosegue per Milik alla Roma. Entro venerdì la Roma spera di definire l'ingaggio del polacco mollato dalla juve pronta ad annunciare Dzeko per 16 milioni di euro. Novità nella trattativa economica tra Fienga e De Laurentiis. Potrebbero entrare due giovanissimi della cantera giallorossa per motivi di bilancio".