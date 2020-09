RAI - Milik-Roma, colloquio a buon fine: entro domani le date di visite mediche e tesseramento. Anche due giovani della Primavera giallorossa al Napoli

Calciomercato Napoli - Al Tg Sport della RAI è intervenuto il collega Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"È andato tutto bene nel primo vertice con gli agenti di Milik (presenti anche 2 intermediari giallorossi vicini a Fienga). Entro domani la Roma conta di chiudere il cerchio economico (manca pochissimo) per definire visite mediche e tesseramento. Arrivano conferme sul buon esito della trattativa da tutte le parti in causa. Nell'operazione il Napoli avrà anche 2 ragazzini della cantera giallorossa. Non Bove o Bouah per gli elevati stipendi. Dzeko ha già la valigia pronta per Torino. Pirlo punta a convocarlo per la gara con la Samp. È corsa contro il tempo per definire la doppia operazione ormai scontata ed in dirittura d'arrivo"