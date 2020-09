RAI - Milik e la Roma si avvicinano, domani arriva l'agente! Ottimismo da Trigoria, mancano appena due step

Calciomercato Napoli - Cessione Arkadiusz Milik, arrivano importanti novità. Ne ha parlato il collega Ciro Venerato al Tg Sport Notte:

"E' atteso domani a Fiumicino l'agente di Milik, Pantak. Oggi non è arrivato nella capitale per esigenze familiari, poiché ieri era compleanno del figlio. Trapela ottimismo da Trigoria sul sì del polacco. Fienga spera di chiudere il cerchio entro venerdì ma sulla tempistica contrattuale nessuno può fare previsioni certe. Fonseca pronto a dialogare con il polacco per convincerlo a sposare il progetto giallorosso. Vanno definiti bonus e fisso, e Milik quest'ultimo lo vorrebbe leggermente più alto, ma il dialogo tra le parti prosegue in maniera costruttiva Milk e la Roma sempre più vicini".