Calciomercato SSC Napoli - Novità di mercato che riguardano il Napoli, come racconta l’esperto di calciomercato di RAI Sport, Ciro Venerato, a RaiNews.

“Il Napoli non segue il terzino francese del Brest Bradley Locko: ottimo giocatore, ma ritenuto poco idoneo al gioco di Antonio Conte. Interessa Leonardo Spinazzola della Roma, solo sondato per ora: può essere un affare a parametro zero, ma in questo momento ci sono altre priorità. Vanno prima piazzati gli esuberi”