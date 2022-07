RAI - La verità sulla pazza idea Cristiano Ronaldo-Napoli

Calciomercato Napoli - Smentita totale sulla pazza idea di CR7 al Napoli da parte di Ciro Venerato. Ecco quanto dichiarato dall'esperto di calciomercato della Rai interevenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv: 

"Non c’è nulla su Cristiano Ronaldo ma soprattutto non c’è niente con Jorge Mendes: ho saputo che è molto irritato perché hanno scritto in Spagna che ha offerto Xr/ al Napoli. La società conferma che nessuno ha mai chiamato, non è arrivata nessuna telefonata né a Giuntoli, né ad ADL e né a Chiavelli. E’ una bufala di mezza estate".