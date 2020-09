RAI - La Roma disposta ad accontentare le richieste di Milik. Per Meret sono arrivate solo offerte di prestito

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Meret sta valutando delle proposte per il presente e per il futuro. Se Gattuso gli garantisse la titolarità sarebbe felicissimo, ma vuole giocare in vista degli Europei. L'Atalanta ha fatto un sondaggio chiedendo il calciatore in prestito, ma tutte le offerte arrivate erano di prestito. L'unico discorso di una possibile cessione a titolo definitivo è stato fatto con l'Inter, ma riguarderebbe la prossima stagione. Aspettiamo fino al 5 ottobre prima di mettere un punto sul futuro di Meret. Milik alla Roma? La Juve e Suarez si sono parlati e stanno dialogando, ma la Juve pensa soprattutto a Dzeko. Contatti continui tra Napoli e Roma, ma entrambe mi dicono che il dialogo continua e sono concorde sul fatto di mettere a posto l'affare all'inizio della prossima settimana. Ieri Ramadani è arrivato in Italia, c'è chi dice che andrà a Capri e chi dice che farà solo delle call conference col Napoli. La trattativa tra Napoli e Roma ruota su Milik ed Under. I giallorossi offrono 10 mln più Under, ma il Napoli ne vuole 15. Vanno messi a posto i contratti dei due calciatori, la Roma è disposta a sfiorare i 5 mln che chiede Milik. Koulibaly? L'intermediario è l'agente del calciatore che sta mettendo in contatto Napoli e City".