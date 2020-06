Rai - La Juventus insiste per Milik, il polacco ha già dato l'ok: Napoli su tre profili per sostituirlo

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de "La Domenica Sportiva". Ecco quanto evidenziato sulle trattative del Napoli:

"La Juventus nelle prossime settimane proverà a strappare Milik al Napoli, il centravanti polacco ha già dato l'ok per il passaggio in bianconero ed ora toccherà a Paratici e gli uomini mercato juventini trattare con De Laurentiis. Il club partenopeo per sostituirlo continua a seguire con insistenza Osimhen , Azmoun e Malen".