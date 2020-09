RAI - Koulibaly-Man City, ADL in attesa della prima offerta ufficiale. Smentite su Denayer, due soluzioni se parte anche Maksimovic

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Man City è pronto, ma il Napoli mi dice che offerte ufficiali o ufficiose non neh ha avute per Koulibaly. Ramadani può dire a ADL che gli porta mille miliardi dal City, ma il patron vuole una mail ufficiale con le cifre. Il calciatore ha già accettato quadriennale da 12 milioni. Gli inglesi sono disposti ad arrivare a 70 milioni compresi bonus. Denayer? Mi è stato smentito seccamente, se partirà Koulibalyp renderanno Sokratis. Se parte Maksimovic: o verrà fatta valutazione su Senesi o Matvienko oppure non arriverà nessuno con Di Lorenzo spostato centrale e Malcuit a destra".