RAI - Koulibaly-Juve: Ramadani ha mandato un messaggio al Napoli dopo il vertice di ieri, il retroscena

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, ai microfoni del Tg Sport della RAI, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'indiscrezione che vuole Kalidou Koulibaly nel mirino della Juventus.

Ecco le parole di Venerato:

"Ribadisco notizia data ieri sera. A palazzo Parigi di Milano il vertice Ramadani-Juventus ha avuto come argomento principe il cartellino del difensore gigliato Milenkovic. La Juve ha incassato da un po' di tempo il no del senegalese e dello stesso Aurelio De Laurentiis ad aprire ogni forma di trattativa col club bianconero. Che non a caso tratta anche Gabriel dell'Arsenal. Lo stesso Napoli in tarda serata ha saputo da Ramadani che il tema del vertice svoltosi a Milano era dedicato anche e soprattutto a Milenkovic più qualche giovane giocatore gestito dal noto agente internazionale"