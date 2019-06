Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Cancelo ha delle caratteristiche importanti però in genere Sarri usa il terzino destro molto basso e poi il portoghese serve per far cassa. Per sostituirlo piace Trippier, ma se i soldi verranno investiti in altri ruoli potrebbe arrivare anche Hysaj".