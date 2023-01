RAI - Juan Jesus rinnova con il Napoli! Ecco la nuova data e l'ingaggio per il brasiliano

Il Napoli rinnova il contratto di Juan Jesus. Accordo totale tra club e calciatore, perché la società ha deciso di chiudere l'affare per averlo ancora in rosa anche nei prossimi anni, lui che era in scadenza.

Rinnovo Juan Jesus Napoli: le ultime

Rinnovo Juan Jesus Napoli - Stasera alle 22.45 su RAI 2 va in onda La Domenica Sportiva, in diretta dall'hotel Sheraton di Milano l'esperto di calciomercato Ciro Venerato con le ultime notizie sul Napoli.

Ecco la prima anticipazione: rinnovo anche per Juan Jesus in casa Napoli, un anno di contratto per il difensore che fino al 2024 guadagnerà 1.5 milioni di euro più bonus.

