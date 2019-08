RAI - James si avvicina al Napoli, a fine agosto arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Icardi vuola la Juve. Per Lozano due problemi

Alla Domenica Sportiva, in diretta su RAI 2, è intervenuto il collega della stessa emittente, Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Fernando Llorente è stato proposto alla Roma, ma Petrachi è freddo su questa ipotesi. C’è stato un colloquio tra l’Inter e la Roma per Icardi. La Roma ha offerto Dzeko più soldi. Napoli, continua la linea calda con Madrid. James Rodriguez si avvicina, bisogna solo aspettare, ma nella ultima settimana di agosto qualcosa accadrà. Arriverà in pestito oneroso con diritto di riscatto. Su Lozano ci sono i rapporti con Raiola che non sono ottimi, più il problema dei diritti d’immagine. Icardi ha detto a Marotta che vuole l’Inter o la Juventus. Se poi andasse via Higuain da Torino l’ipotesi Napoli non sarebbe da scartare. Smentisco Zaha, Werner e Rebic. Tra Napoli e Cagliari si è parlato di Ounas. Il Cagliari ha offerto 5 mln per il prestito oneroso, mentre il Lilla ha offerto 5 mln di prestito più 35 di diritto di riscatto. Hysaj è seguito non solo dalla Juve, ma anche dal Tottenham”.