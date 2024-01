RAI - Il Napoli aspetterà altre 48h per Dragusin! Spuntano cinque alternative ed un mister X

Mercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, ha riportato le ultime mosse del Napoli a caccia del difensore centrale. Ecco le sue parole al sito TGR:

Il Napoli attenderà al massimo,48 ore prima di archiviare l'idea Dragusin. Notizia comunicata ai dirigenti liguri e all'agente del difensore. Tottenham resta la prima scelta dell' ex juventino seguito anche dal Bayern Monaco. Il Napoli sa di avere poche chances ma prosegue le trattative. Mazzarri però non può attendere troppo e il Napoli dovrà valutare chi scegliere dopo la dead line data al Genoa. Theate e Perez seguiti ma non sono prime scelte. Mentre restano impervie le piste Buongiorno Sarr e Tomyasu (prime scelte). Smentite su Van Breemen del Basilea. Troppo inesperto per il club. Ma a Castel Volturno c'è anche un mister x valutato. Il nome per ora mai uscito. Ma esiste e piace allo scouting azzurro.