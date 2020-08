Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli vorrebbe vendere Lozano senza fare minusvalenza, ma ad oggi il mercato del messicano è abbastanza fermo. magari in Italia qualche dirigente amico potrebbe pensare di rilanciarlo con la formula del prestito. Si vocifera di Parma e Genoa, ma per il momento non c'è nulla di concreto".