RAI - Il Napoli accetta Romero come contropartita dalla Juve per Milik. La Roma offre anche Coric ed Antenucci per il polacco. Veretout chiede 3.5 al Napoli

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Fienga della Roma ha chiesto a De Laurentiis 6 giorni di tempo per capire se arriva Milik o meno. Se Milik continuerà a ribadire le sue titubanze la Roma o cambia obiettivo o tratterrà Dzeko. La Juventus, però, continua a sondare il Napoli per il polacco. Ieri c’è stato un colloquio con Paratici e la Juventus propone Romero valutandolo 25 mln. La risposta di De Laurentiis è stata secca, il Napoli accetterebbe Romero più 20 mln e non 10 come offre la Juve. Milik potrebbe andare alla Roma ed al Napoli ci andrebbe Under. Il Napoli vuole Under e 20 mln, la Roma vorrebbe inserire Under e due tra Riccardi, Coric ed Antonucci. Poi non c’è l’accordo tra Under ed il Napoli, il turco vuole 3 mln, gli azzurri sono fermi a 2 più bonus. Poi c’è il discorso Veretout che sarebbe a parte. Le due società ne parlano sottotraccia e sarebbe disposto a venderlo se non riuscisse a dismettere Diawara. Se il Napoli vendesse Koulibaly il Napoli potrebbe farsi sotto per Veretout. Il calciatore guadagna 2.5 mln e vuole migliorare e chiede tra i 3 ed i 3.5 mln più le commissioni per il suo entourage. Gattuso potrebbe adottare il 4-2-3-1, ma non ha un vero e proprio incontrista. Ci sono diversi giocatori in esubero, Tutino dovrebbe andare alla Salernitana e c’è da piazzare Palmiero. Tonali? E’ del Milan, il Napoli ci ha provato fino a qualche tempo fa ma la volontà del ragazzo era di andare o al Milan, o all’Inter o alla Juventus”.