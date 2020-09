RAI - Hysaj-Napoli, fumata nera per il rinnovo: ADL non vuole dargli l'aumento alla firma, l'agente offre due soluzioni e ribassa le pretese

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Vertice tra venerdì sera tra l'agente Hysaj e ADL: è emersa una fumata nera. Giuffredi ha chiesto 3 milioni, il Napoli era fermo 2.2 poi ha rilanciato a 2.5 netti per i prossimi 5 anni a patto che il calciatore si accontentasse quest'anno dell'ingaggio attuale di 2 milioni. L'agente, per venire incontro al Napoli e poi perchè Elseid vuole restare, ha ribassato 2.6 fino a quando il Napoli in EL che passeranno a 2.8 in Champions però l'aumento doveva partire già alla firma. Qui si è interrotta la trattativa. L'ostacolo più che economico mi sembra la volontà del Napoli di non dargli l'aumento oggi anche con il rinnovo ma dall'anno successivo. Hysaj non vuole andare via, ha grande feeling con Gattuso"