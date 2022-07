RAI - Entro sabato prossimo il nuovo portiere! Ma se arriva un big Meret chiederà la cessione

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte portiere. Li fornisce Ciro Venerato intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv:

Il Napoli ha promesso a Spalletti che farà il possibile e l’impossibile per garantirgli un nuovo portiere la prossima settimana. Si spera di portare l’altro portiere entro l’altro sabato, soprattutto per un motivo: si è capto ormai, nonostante le smentite, che questo rinnovo di Meret di fatto non è arrivato. Il portiere prima di firmare vuole capire quale portiere prenderà il Napoli. Sono certo che se il club dovesse prendere un portiere di prima fascia, stile Kepa, Meret chiederà la cessione e c’è il Torino sulle sue tracce. Mi arrivano anche conferme dall'entourage.

La società quindi potrebbe ritrovarsi a dover cercare due portieri e non uno. L’operazione Kepa è difficile, motivo per cui si parla da giorni col Real Madrid per Lunin. E’ vero che è il secondo, ma gioca pur sempre al Real Madrid. Bisognerà capire se Ancelotti darà l’ok per la sua cessione. Occhio su Lunin quindi ma c’è anche il Neto seguito dal Fulham: il brasiliano preferisce la Champions e quindi il Napoli, ma non aspetterà all’infinito poiché teme di perdere tutte le chance. Resta sullo sfondo Sirigu ma il Napoli fu chiaro con l’agente: non è una priorità. Sarà preso in considerazione se dovessero saltare altre piste. Per concludere: se arrivasse uno tra Lunin, Neto o Sirigu, Meret firmerebbe. Discorso diverso se invece dovesse arrivare un nome importante...