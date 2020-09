RAI - E' fatta per Milik alla Roma, ecco tutte le cifre dell'affare. Veretout costa troppo per il Napoli, il piano B è Midtsjo dell'AZ

Ultime mercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Da Trigoria ci arrivano segnali in quest'ottica: stamattina c'è stata la svolta per Milik alla Roma. Ieri notte mi sono incontrato con l'entourage di Dzeko e mi hanno detto che Milik continuava a rifiutare la Roma. Stamattina mi sono arrivate notizie diverse, ma non ufficializzo il sì di Milik.

Siamo a meno di un centimetro dalla chiusura dell'affare perchè il ragazzo ha capito che la Juve non ne vuole più sapere di lui. Ha rifiutato l'offerta del Napoli cinque mesi fa per i prossimi cinque anni a 4.5 mln perchè era convinto di andare alla Juventus. Forse per lui andare alla Roma potrebbe essere un passo indietro, cosa che non sarebbe se fosse andato alla Juventus.

La Roma voleva chiudere in un certo modo, ma dopo mezzanotte si è deciso di arrivare a 26 milioni per Milik dipartiti in un certo modo. Il Napoli avrà di sicuro entro 12 mesi un bonifico di 18 mln con una tranche che arriverà subito (3 mln) e 15 la seconda tranche. Poi ci sono 8 milioni di bonus di cui 5 sono certi perchè sono di facile conseguimento legato ad un numero minimo di presenze e di goal e a qualificazioni europee (più Europa League che Champions). Poi ci sono altri 3 bonus che sono più difficili da raggiungere, ma non sono impossibili.

Milik guadagnerà 4.5 mln per i prossimi anni più 500 mila euro di bonus legati ad un certo numero di goal. Il contratto può avere anche un aumento sul fisso, si chiama stipendio indicizzato.

Veretout? Il Napoli non ha i soldi per fare quest'operazione. I soldi di Milik mettono la pezza su altri buchi, bisognerà aspettare di cedere Koulibaly per andare su Veretout. Se sfumasse Veretout troverebbe conferma il nome di Midtsjo dell'Az che costa intorno ai 13 milioni"