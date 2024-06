Rai - Due priorità in entrata: spunta un vecchio pallino. L'agente di Di Lorenzo non incontrerà Conte e Manna

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ai microfoni della Rai ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le strategie di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Le priorità del Napoli sono il difensore centrale e l’esterno destro. Per il primo ruolo, Conte ha visto Buongiorno ma è difficile la sintesi tra domanda ed offerta. Più semplice, per modo di dire, arrivare allo svincolato Hermoso ma c’è il problema commissioni. C’è poi anche Dragusin. Per l’esterno, ci sono tre nomi: Vanderson, Bellanova e Chiesa. Per Chiesa si dialoga indirettamente con la Juve. L’agente di Di Lorenzo, ci ha comunicato che non incontrerà né Conte né Manna in quanto la decisione è stata presa definitivamente”.