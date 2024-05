RAI - Conte-Napoli, pronto l'annuncio in grande stile e una sorpresa per il mister

Conte-Napoli, arrivano conferme sulla fumata bianca in arrivo e col tecnico protagonista nei due ritiri estivi e poi soprattutto nella prossima stagione dovrà necessariamente rilanciarsi. Ecco quanto scrive il collega Ciro Venerato sul portale di RaiNews:

Conte-Napoli, gli aggiornamenti RAI

Festeggerà il suo compleanno a Castel Di Sangro il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte. L'austero e spartano cerimoniale (programmato il 31 luglio) sarà gestito dal club e dal primo cittadino Angelo Caruso che quasi certamente ha in mente una sorpresa per il top coach pugliese, autentica star del ritiro abruzzese. Non è esclusa la presenza del Presidente delle Regione Marsilio che di Conte è sempre stato tifoso avendo un debole per i colori bianconeri. A Napoli tutto è pronto per l'annuncio in grande stile, atteso ( questo circola nelle segrete stanze ndr) ad inizio settimana.

Definito tutto con Antonio, felice come un ragazzino al primo appuntamento. Con De Laurentiis il rapporto è atavico e soprattutto consolidato. Sono amici da vecchia data. Quando Conte era Ct il patron era vicinissimo al povero Tavecchio ( insieme a Lotito) e non sono mancati incontri romani ai tempi dell'esperienza in Federazione. Amicizia proseguita anche ai tempi di Londra e Milano: i due hanno piu' volte parlato di calcio e Adl spesso ha chiesto pareri su alcune scelte operate dallo scouting.