Rai conferma CN24: "Gli agenti di Mertens sono sbarcati a Napoli, annuncio del rinnovo in arrivo"

Dopo il record assoluto di gol in maglia Napoli, anche il rinnovo di contratto con gli azzurri. Dries Mertens si è regalato un week end fantastico, definendo finalmente tutti i dettagli relativi al suo prolungamento contrattuale con il Napoli. Decisivo è stato l'arrivo in città del suo legale Stjin Francis e dell'intermediario italiano che cura i suoi interessi. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva qui su CalcioNapoli24.it sabato sera, entrambi hanno fatto visita al Napoli durante il ritiro all'Hotel Britannique nella tarda mattinata e nel pomeriggio di sabato, quando in albergo c'era anche De Laurentiis. Nel corso della puntata di ieri sera de La Domenica Sportiva, anche i colleghi della Rai con Ciro Venerato hanno confermato l'arrivo a Napoli dei due agenti del belga. Ecco quanto detto in trasmissione:

"Capitolo prolungamenti di contratto. Juve, chi resterà alla Continassa è Dybala, pronto a rinnovare. Lo ha già fatto Mertens, i suoi due agenti Stjin Francis e Contratto sono sbarcati in riva al Golfo. Si attende solo il tweet partenopeo".