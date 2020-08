Rai - Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo perchè prima deve cedere: anche per l'arrivo di Gabriel si attendono novità da Koulibaly

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Boga resta in cima alla lista, ma anche Immobile lo era e poi il Napoli ha preso Osimhen. In questo momento gli azzurri chiedono pazienza al Sassuolo perchè non c'è disponibilità economica se prima non arrivano cessioni importanti. Quindi c'è da capire se in questo lasso di tempo Boga rinnoverà o meno con il Sassuolo, perchè di sicuro non resterà con l'attuale situazione contrattuale. Il Napoli dal canto suo chiede tempo, si muove con Giuntoli, però non può affondare nessun colpo fino a quando non ci saranno le cessioni".

Su Gabriel: "Il gentlemen's agreement con il Lille regge, nonostante i tentativi dell'Arsenal. Il Napoli aspetta sempre la cessione di Koulibaly per potre prendere il brasiliano che resta bloccato. Sul senegalese c'è sempre prepotentemente il City"