RAI - Agente Dybala valuta anche la proposta del Napoli: ADL vuole anche il rinnovo di Mertens

Paulo Dybala si allontana dall’Inter. Non si sblocca l'affare tra l'attaccante argentino ed il club nerazzurro. Senza le cessioni in attacco, Marotta non potrà acquistare la Joya che adesso si sta guardando intorno come rivela Rai Sport.

Dybala

Quali sono le offerta per Dybala?

L’attaccante argentino vede più lontano il suo futuro in nerazzurro, per questo motivo il suo agente sta valutando in queste ore le proposte di Roma, Milan e soprattutto del Napoli. Gli azzurri puntano a chiudere anche per il rinnovo del contratto di Dries Mertens a 2,5 netti per una stagione.



