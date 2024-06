RAI - Affare Rafa Marin, il Napoli definisce le cifre della recompra con il Real Madrid! C'è l'accordo con l'agente di Buongiorno

Calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte avrà due difensori centrali nuovi di zecca in casa Napoli. Ormai è certo, ne parla il giornalista esperto di calciomercato della RAI Ciro Venerato al sito TGR.

In ordine cronologico il primo sarà Rafa Mari?n:

"Soffiato al Milan in corso d'opera. Mattinata dedicata alle definizioni delle cifre della recompra. La formula è già definita. Prestito con diritto di riscatto e non obbligo. Valutazione vicina agli otto milioni ma comprensivi di bonus. Cinque anni garantiti al difensore pronto a rimpiazzare in rosa Natan"