Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di RAI 2 durante la Domenica Sportiva Estate del mercato del Napoli:

"No del Sassuolo a De Laurentiis, che ha chiamato Carnevali, che ha offerto 25 mln per Rapsadori. Il motivo è la cessione di Scamacca al West Ham e non c'è necessità di vendere".