Radio Marte - Quagliarella-Napoli, la Samp ascolterebbe eventuali offerte di De Laurentiis! Il Valencia fissa il prezzo per Rodrigo

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma ha parlato di calciomercato in chiave Napoli, citando Quagliarella e Rodrigo.

“Come detto giovedì scorso, Di Lorenzo sarà il primo acquisto del Napoli. Per quanto concerne Quagliarella, c’è un’indiscrezione, una curiosità. Dalla dirigenza della Sampdoria ci raccontano, a domanda sull’interesse, che a De Laurentiis piacerebbe prendere Quagliarella come gli avrebbe fatto piacere prendere Soriano e Caprari, operazioni mai chiuse. La Samp ci scherza un po’ ma se De Laurentiis dovesse chiamare per un’offerta lo ascolterebbero senz’altro.

Per l’attacco i nomi sono sempre tre: Ciro Immobile, Mariano Diaz e Rodrigo. Pare che il Napoli stia provando a insistere proprio con l’attaccante del Valencia. Il ragazzo ha offerte anche dalla Cina. Il club non richiederà i 60 milioni della scorsa stagione, quest’anno ne chiederà 50. Si tratta di un’operazione fattibile ma bisognerà chiudere in tempi brevi. Castagne? Non mi risulta che il Napoli lo abbia preso”.