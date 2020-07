Radio Marte - Pezzella sogna il Napoli ma la priorità per gli azzurri resta Gabriel: il punto su questo affare

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi accostati al Napoli per puntellare la difesa in vista di una ipotetica partenza di Kalidou Koulibaly è quello di German Pezzella, capitano della Fiorentina. Stando a quanto raccolto dai colleghi della trasmissione "Si gonfia la rete", in onda su Radio Marte, il ragazzo vuole fortemente l'azzurro al punto che quando si parla di Napoli "gli brillano gli occhi". Insomma, fosse per lui si trasferirebbe subito all'ombra del Vesuvio.

Al di là di questo, però, il centrale ed il suo entourage hanno capito che la priorità per i partenopei risponde al nome di Gabriel del Lille e che lui rappresenta una sorta di piano B. Il tutto però è strettamente collegato alla questione dell'extracomunitario. Il Napoli, qualora prendesse Osimhen, avrebbe solo un altro slot che si liberirebbe solo in caso di cessione di Leandrinho. Se, dunque, sulla corsia di destra dovesse arrivare un profilo comuntario come Bernardeschi, Boga o Under, allora in tal caso si andrebbe di prepotenza su Gabriel.

Se, al contrario, si dovesse puntare su un extracomunitario come Rashica o Everton, allora in tal caso potrebbe diventare estremamente interessante il discorso relativo a German Pezzella.