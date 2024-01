Radio Marte conferma - Delusione Lindstrom, il Napoli fa sul serio per Ngonge! Ma Politano resta e tratta il rinnovo

Arrivano conferme anche dalla redazione di Radio Marte, sugli affari Ngonge e rinnovo Politano:

"Il Napoli sta facendo sul serio per Cyril Ngonge, 23enne attaccante belga del Verona. Il talento cresciuto nel Bruges è un esterno destro offensivo: il club azzurro sta pensando di chiudere l'operazione per garantire a Mazzarri una soluzione in più in attacco considerando pure il rendimento deludente di Lindstrom. Ngonge, dunque, arriverà a prescindere da Matteo Politano che sta trattando, tramite il suo agente Mario Giuffredi, il rinnovo di contratto con il Napoli".