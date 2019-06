Radio Marte - Castagne, l’entourage attende le mosse del Napoli: ieri sera incontro col ds Sartori, i dettagli

A Radio Marte nel corso di “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma sono state date nuove informazioni per ciò che riguarda Timothy Castagne, esterno difensivo dell’Atalanta che il Napoli segue con molta attenzione e per cui continua a lavorare in vista della prossima stagione.

Castagne, l’entourage attende le mosse del Napoli

Come era stato preannunciato nel weekend, c’è stato ieri sera un incontro tra gli agenti di Castagne e il DS dell’Atalanta Sartori. L’Atalanta ha spiegato agli agenti del giocatore che non intende cederlo e i rappresentanti di Castagne si sono detti contenti di restare, a patto che la Dea faccia del belga uno dei suoi giocatori più importanti, sia da un punto di vista dell’impiego che dal punto di vista economico. L’incontro è terminato con una stretta di mano e per il momento si va avanti così.

L’entourage di Castagne aspetta però ancora il Napoli, credendo che una volta venduti Hysaj e Mario Rui il club azzurro possa tornare all’attacco, accontentando le richieste dell’Atalanta, cercando quindi di avvicinarsi ai 20 milioni di euro per il giocatore.