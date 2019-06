Radio Marte, Auriemma: "Bolingoli-Mbombo, nessuna offerta del Napoli. Il calciatore non ci spera troppo"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime notizie sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Abbiamo parlato con persone vicine a Bolingoli-Mbombo e ci hanno spiegato qual è la situazione per il terzino del Rapid Vienna accostato al Napoli. Giuntoli ha contattato il procuratore del ragazzo e ha chiesto tutte le informazioni del caso per sondarne la disponibilità. Ad ora, però, non è stata fatta un’offerta al Rapid e amici del calciatore ci hanno detto che in realtà lui non ci spera più di tanto, non credo che il Napoli si farà avanti concretamente".