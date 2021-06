Calciomercato Napoli - Valter de Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Al momento non si parla del rinnovo di Insigne. In casa Inter stanno monitorando la situazione. Se non dovesse rinnovare con il Napoli, i nerazzurri potrebbero cercare di portarlo a Milano a parametro zero alla scadenza del contratto".