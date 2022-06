Radio Kiss Kiss - Agente di Deulofeu prudente: non c'è accordo totale

Durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha rivelato di aver contattato in queste minuti l'agente di Gerard Deulofeu.

Il procuratore si sarebbe detto prudente difronte alla notizia di un accordo trovate tra Napoli ed Udinese.

Ha confermato che le parti sono vicine ma non c'è accordo totale.

C'è di sicuro la volontà di venire a Napoli, è una grande opportunità. In più ha detto che non ha intenzione di forzare i tempi e di voler lasciare lavorare le società per trovare l'accordo