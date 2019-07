"Qui sarai al centro del progetto" Juve e Roma sono d'accordo, Higuain fa muro: Fonseca lo telefona!

Ultimissime Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport riferisce gli ultimi aggiornamenti circa la trattativa che porta Gonzalo Higuain a vestire la maglia della Roma e lasciare quella della Juventus.

La missione è difficile ma non impossibile perché Paulo Fonseca, il nuovo tecnico della Roma, può contare sull’appoggio della Juventus nell’operazione di accerchiamento per convincere Gonzalo Higuain a lasciare Torino e accasarsi in giallorosso. Una soluzione che farebbe contente le due società ma che al momento non sembra interessare il Pipita.

Il bomber argentino sta facendo il trasloco da Londra a Torino perché il suo desiderio è quello di restare in bianconero dopo una stagione trascorsa in prestito tra Milan e Chelsea.

Fonseca è intervenuto in prima persona con una telefonata al Pipita nella quale il tecnico portoghese gli ha voluto spiegare che, se approdasse alla Roma, sarebbe al centro del progetto tecnico. Non che l’intransigenza dell’attaccante argentino sia già venuta a meno dopo questa prima mossa, ma sicuramente un interessamento così pressante gli ha fatto piacere: insomma, colpito ma non affondato.

Il Pipita riflette, ma la Juventus - nella fattispecie Maurizio Sarri, un maestro per Gonzalo - potrebbe venire in aiuto della Roma proseguendo l’opera di convincimento prospettandogli una stagione in panchina dalla quale rifuggire.