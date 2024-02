Quanto guadagnerà Zielinski all'Inter: affare ormai definito

Calciomercato Napoli, sarà lontano dall’azzurro il futuro di Piotr Zielinski. Ormai è praticamente certo considerando i vari annunci che hanno man mano completato il puzzle: prima Aurelio De Laurentiis, poi Giuseppe Marotta e infine il papà del calciatore.

Quanto guadagnerà Zielinski all'Inter

E’ ufficioso ma sicuro ormai: il polacco diventare un nuovo giocatore dell’Inter a fine stagione. I nerazzurri hanno fiutato l’affare e lo hanno portato a termine: quadriennale a 4,5 milioni di euro d’ingaggio più bonus alla firma. Ed è per questo che per Zielinski resteranno quattro mesi da separato in casa, con l’esclusione dalla Champions - si legge su La Repubblica oggi in edicola - che rappresenta l’ultima tappa di un rapporto deterioratosi nel corso di questi mesi.