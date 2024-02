Zielinski, il papà conferma: "Piotr lascerà il Napoli, ma continuerà a giocare in Italia"

Calciomercato Napoli, arrivano altre conferme su Piotr Zielinski all'Inter. Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis prima e Giuseppe Marotta poi, arrivano anche quelle del papà del calciatore del Napoli che ha ritirato in Polonia il premio dato a Piotr come migliore calciatore dell'anno.

Ecco cosa ha dichiarato Rugoslav Zielinski sul futuro di suo figlio ai microfoni di Polska Agencja Prasowa: "Piotr lascerà il Napoli, ma continuerà a giocare in Italia". Il papà di Piotr ha commentato anche il prestigioso vinto da suo figlio per il secondo anno consecutivo:

"Siamo orgogliosi di nostro figlio per aver vinto nuovamente questo pretigioso riconoscimento. Credo rappresenti per lui uno stimolo ulteriore per fare ancora meglio. Futuro? Credo che abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla. Penso che resterà in Italia. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, rappresenta la sua seconda casa".