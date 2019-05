Quagliarella-Zapata, piste difficilmente destinate a decollare. Ilicic in stand-by, si lavora a più profili

Ultimissime di mercato Napoli. Al Napoli piace Ilicic, a tal punto da avere già il si del giocatore e un accordo. Ma dopo il suo gradimento c'è da avviare e portare a conclusione la trattativa con l'Atalanta.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino:

"Situazione in stand by perché il club azzurro lavora su più profili: tra gli obiettivi c'è da tempo il messicano Lozano del Psv, operazione dal primo momento complicata per la richiesta del club olandese (40 milioni) e per la concorrenza di club di primissima fascia. Quagliarella è una pista di quelle difficilmente destinata a decollare, come quella di Zapata".