Quagliarella, spunta una nuova possibile avventura a 39 anni

Calciomercato - Possibile ultima grande avventura per Fabio Quagliarella a 39 anni. Per l’attaccante napoletano della Sampdoria, infatti, si staglia sullo sfondo una suggestiva sfida per rilanciarsi.

Calciomercato Cagliari, arriva Quagliarella?

Si tratta del Cagliari, col neo tecnico Claudio Ranieri - sua vecchia conoscenza proprio in Liguria - pronto ad accoglierlo per sostituire l’infortunato Leonardo Pavoletti. C’è anche l’ok del Ds Nereo Bonato pronto a portare un uomo di esperienza in Sardegna per l’obiettivo play-off. Lo riporta l’Unione Sarda.