Quagliarella al Napoli, Sky: "Operazione per riavvicinare i tifosi al club, piace moltissimo ad Ancelotti! Possibile doppio colpo fuori target"

Ultimissime calcio Napoli - . I colleghi di Sky Sport riportano in diretta le ultime notizie in merito al calciomercato Napoli. Questo quanto riportato da Massimo Ugolini a Sky Sport 24:

Mercato Napoli ultimissime - "Gli obiettivi Castagne e Ilicic, trattative da intavolare con l'Atalanta dopo aver raggiunto un accordo di massima con i calciatori e la suggestione Quagliarella. Il sogno di Fabio di chiudere la carriera a Napoli e l'esigenza del club di migliorare la fase di finalizzazione e - aspetto non secondario - di "riavvicinare" la piazza dopo una stagione che non ha scaldato il cuore dei tifosi. In questo senso riportare Quagliarella a Napoli, peraltro giocatore molto gradito ad Ancelotti, rappresenterebbe un segnale importante da parte della proprietà. Un 36enne, con una dote di 26 gol stagionali, e un 31 enne - Ilicic - per migliorare il peso offensivo. 67 anni in due operazioni in controtendenza rispetto al target Napoli ma che rappresentano anche la volontà del club di provare a fare subito il salto di qualità necessario per avvicinare il vertice. Del resto nella rosa giovani di prospettiva non mancano e allora aggiungere due signori come Quagliarella e Ilicic potrebbe essere veramente la mossa giusta".