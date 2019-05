Napoli-Quagliarella, Gazzetta: "Le voci non si spengono, il giro di campo viene interpretato come un possibile addio alla Samp"

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria premiato ieri come miglior attaccante del campionato, è uno dei calciatori accostati con veemenza al Napoli. Ma un suo arrivo è realmente possibile? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un intero articolo al capocannoniere del campionato di Serie A, vi proponiamo uno stralcio.

"La Sud di Marassi, che canta come se Sampdoria-Juve fosse una finale di Champions, gli dedica due striscioni. Alla fine Fabio si concede un giro di campo che qualcuno interpreta anche come un possibile addio, con le voci di un ritorno al Napoli che non si spengono. Quagliarella si porta più volte la mano al cuore e a un certo punto non riesce proprio a trattenere le lacrime. Arriva anche la foto ricordo coi genitori, icona di una stagione pazzesca, da 26 gol in 37 partite"