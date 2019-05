Quagliarella-Napoli, Il Mattino: "Nessun contatto ufficiale tra le parti, Ilicic e De Paul si giocano un altro posto in attacco"

L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulla suggestione Quagliarella: "De Laurentiis ha lanciato in settimana l'idea Quagliarella, grandi apprezzamenti al capocannoniere del campionato e un'apertura per il suo ritorno: al momento però non è partita trattativa né con il club blucerchiato né con l'attaccante di Castellammare. Ma è una di quelle situazioni di mercato da tenere monitorate. Gli esterni d'attacco in pole position sono De Paul dell'Udinese e Ilicic dell'Atalanta, si punterà su uno di lui per arricchire le potenzialità offensive degli azzurri nella prossima stagione"