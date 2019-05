Calciomercato Napoli - Non solo Ilicic, il Napoli starebbe definendo anche altre trattative in entrata. Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Di Lorenzo (Empoli) e il francese del Real Madrid Theo Hernandez sono i nomi più gettonati sulle fasce, per la difesa. Rimangono invece intriganti suggestioni De Rossi e Quagliarella: veterani che garantirebbero alla squadra il carisma e la personalità che sono mancati"..