Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Devo dire che mi sono scambiato dei whatsapp con Quagliarella che mi ha risposto alle voci su un possibile ritorno a Napoli: "Credimi, non so nulla. Ogni anno viene fuori questa cosa". Posso dire però che Fabio verrebbe volentieri in azzurro"