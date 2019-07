Pulgar-Napoli, curiosità sulla clausola: vale solo per i primi 25 club del ranking UEFA! Sul cileno anche il Siviglia

Il Napoli per colmare il vuoto delle cessioni di Hamsik e Diawara sta valutando varie soluzioni a centrocampo, e come racconta l'edizione odierna al momento tre appaiono più accreditate rispetto ad altre: il francese Jordan Veretout della Fiorentina, il macedone Elif Elmas del Fenerbahce e il cileno Erick Pulgar del Bologna.

"Su Pulgar il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà dribblare il Siviglia, che pare attivo. E se per Veretout la richiesta della Fiorentina è di 25 milioni di euro, gli altri hanno un valore simile. Il cileno ha una clausola di 12 milioni di euro che sale a 15 per i primi 25 club del ranking Uefa e il Napoli è fra questi. Pulgar è impegnato in Coppa America e dunque ci sarà ancora bisogno qualche giorno per capire le sue reali intenzioni"