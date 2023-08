Lozano-PSV, Chucky ha accettato: triennale con ingaggio più basso rispetto al Napoli, ADL non contribuirà

Calciomercato Napoli, l’editto emesso da De Laurentiis non era stato revocato: Lozano doveva andar via e Lozano sta per lasciare Napoli. Un ritorno alle origini, al Psv che 4 anni fa lo ha ceduto per la cifra mostruosa di 42 milioni di euro, bonus inclusi.

Lozano Psv calcio mercato Napoli

Lozano PSV Eindhoven, c'è l'accordo: contratto triennale, le cifre

Ieri pomeriggio il messicano ha fatto recapitare l’offerta del club olandese, più o meno 10 milioni. Lontanissima dalla valutazione che il Napoli fa del Chucky: ma secondo l'edizione odierna de Il Mattino la trattativa è assai avviata, anche perché Lozano avrebbe accettato