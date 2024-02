Non solo il PSG su Osimhen: è già asta con un'altra big

Kylian Mbappé saluterà il Paris Saint Germain a fine stagione e gli effetti di questa clamorosa separazione si ripercuoteranno in tutta Europa, probabilmente anche sul Napoli come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, con un valzer di attaccante in scala mondiale.

Calciomercato Napoli, PSG su Osimhen e non solo

Il PSG, infatti, punterebbe proprio a Victor Osimhen come primo obiettivo per rimpiazzare il francese. Dall’altra parte l’attaccante del Napoli sogna da sempre la Premier League dove c'è in particolare il Chelsea ma di fronte a una proposta irrinunciabile potrebbe decidere di tornare in Francia dopo l’avventura al Lille. Tuttavia "è già asta" come titola il quotidiano.

I transalpini però guardano anche ad altri due attaccanti della Serie A, ovvero Lautaro Martinez e Rafael Leao.