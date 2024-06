PSG su Kvaratskhelia, offerta shock! Tuttosport: offerti 45mln in cinque anni e ricco bonus alla firma. Luis Enrique stregato

C’è il Paris Saint-Germain dietro lo sfogo-bomba lanciato domenica sera da parte di Mamuka Jugeli, il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia.

Mamuka Jugeli, il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia, con le sue parole ha fatto esplodere il caso, andando allo strappo con la società del presidente De Laurentiis:

"A innescare la stoccata mediatica è il corteggiamento del Paris, che ha messo Kvara in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco. A voler fortemente l’esterno offensivo è Luis Enrique, rimasto stregato dalle giocate del georgiano e convinto che possa diventare un top player. Tanto che la società francese ha messo sul piatto un quinquennale da 9 milioni a stagione più un ricco bonus alla firma per incassare il sì di Khvicha"