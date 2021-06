PSG in pole per Donnarumma, spunta una mega offerta al portiere

Calciomercato - Il PSG è pronto a scatenarsi sul fronte mercato. Come infatti rivela il Corriere della Sera oggi in edicola, filtra già una super proposta del club per Gianluigi Donnarumma:

Il Psg è balzato in pole. Del resto era stata proprio la squadra di Leonardo nel 2017 a far vacillare Gigio e con una proposta economica choc, da 12 milioni. All’epoca fu rifiutata, ma la stessa cifra è stata la base di richiesta del super-procuratore a Maldini quando sono iniziati i colloqui per il (naufragato) rinnovo.