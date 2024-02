Prossimo allenatore Napoli: Antonio Conte favorito per i bookmakers

A fine stagione ci sarà il saluto con Mazzarri per annunciare un nuovo allenatore del Napoli e c'è grande attesa per i tifosi per capire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli scelto da De Laurentiis.

Possibile svolta che potrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane, con il presidente ADL che starebbe già lavorando per mettere in piedi un progetto di nuovo vincente per i prossimi anni. C'è la volontà di andare a costruire qualcosa di importante in Italia e in Europa.

Prossimo allenatore Napoli: quote dei bookamkers

Napoli - Spuntano ora anche le quote del prossimo allenatore Napoli riguardo la scelta che farà il presidente De Laurentiis che ha fatto firmare un contratto di pochi mesi all'attuale tecnico Mazzarri, che saluterà a fine stagione.

Ci sono ora però delle novità perché tanti i nomi accostati alla panchina azzurra da Conte, Italiano, Pioli e tanti altri. Ma secondo i bookmakers le quote del nuovo allenatore del Napoli spingono Antonio Conte verso la candidatura, è lui il favorito numero uno al momento.